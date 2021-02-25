"COVID-ситуация сложная": Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины Чехии

Правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Ранее И зраиль пожертвовал Чехии 5 тысяч доз вакцины Moderna.

Издание отмечает, что с корее всего, вакцины предоставят по кредиту, который придется "возвращать" из чешских запасов. Распределение поставок вакцины из совместного заказа обычно осуществляется из расчета на душу населения среди стран-членов ЕС.

В Праге такое заявление восприняли как "жест солидарности".

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавируса.

Кроме того, правительство Словакии обсуждает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что страна может закупить вакцину до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).