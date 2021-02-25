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"COVID-ситуация сложная": Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины Чехии

Новина українською → Париж, Четверг 25 февраля 2021 21:22
"COVID-ситуация сложная": Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины Чехии Фото: COVID-вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Доставка вакцин ожидается в середине марта.

В Праге такое заявление восприняли как "жест солидарности".

Издание отмечает, что скорее всего, вакцины предоставят по кредиту, который придется "возвращать" из чешских запасов. Распределение поставок вакцины из совместного заказа обычно осуществляется из расчета на душу населения среди стран-членов ЕС.

Ранее Израиль пожертвовал Чехии 5 тысяч доз вакцины Moderna.

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия намерена обратиться с просьбой к странам - партерам по Европейскому союзу передать излишки вакцин от коронавируса.

Кроме того, правительство Словакии обсуждает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что страна может закупить вакцину до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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