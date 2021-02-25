"COVID-ситуація складна": Франція надасть 100 тисяч доз вакцини Чехії

Уряд Франції надасть Чехії 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ситуація у Чехії з COVID-19 оцінюється як вкрай складна.

Видання зазначає, що скоріш за все, вакцини нададуть за кредитом, який доведеться повертати" з чеських запасів. Розподіл поставок вакцини зі спільного замовлення зазвичай здійснюється з розрахунку на душу населення серед країн-членів ЄС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Словаччина має намір звернутися з проханням до країн - партерів по Європейському союзу передати надлишки вакцин від коронавірусу.

Крім того, уряд Словаччини обговорює можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Передбачається, що країна може закупити вакцину до схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).