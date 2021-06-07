COVID-сертификат: где и когда его смогут получить украинцы

COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дія".

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, говорится в материале РБК-Украина " Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС ".

Сейчас Евросоюз заканчивает финальные приготовления к запуску единого COVID-сертификата, который упростит перемещение внутри блока. В ЕС надеются запустить их уже с 1 июля. Евросоюз также планирует признавать аналогичные сертификаты от третьих стран, если они соответствуют их стандартам.

"С 1 июля электронную версию с помощью приложения или портала "Дія". В приложении сертификат отобразится как один из документов, на портале будет возможность загрузить его в PDF-формате и при необходимости распечатать. Позже бумажную версию сертификата можно будет получить в учреждении здравоохранения. Правительство также рассматривает возможность получения бумажной версии в ЦПАУ", - сказали РБК-Украина в Минцифре.

В этот сертификат будут вносить несколько видов информации, чтобы недопустить дискриминации людей. Первый - подтверждение полной вакцинации от COVID-19, каким именно препаратом и когда была сделана прививка. Если человек пока не смог получить прививку - это не значит, что путь в Евросоюз для него закрыт. Для сертификата также подойдет информация об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до поездки или тесте о наличии антител, проведенном в течение полугода.

Украинское правительство уже готовит похожий документ, который будет учитывать все требования ЕС и ВОЗ. В Кабмине анонсируют, что получить ковидный сертификат украинцы смогут уже с июля. Чиновники уверяют, что наш сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока.

Во время путешествия владелец документа должен иметь его при себе в электронном или бумажном виде. Как объяснили в ведомстве, получить его можно будет несколькими способами.

"Мы успеваем запустить бета-версию с 1 июля. Полноценно в июле она заработает. На первых порах это будет исключительно в электронной форме", - рассказал РБК-Украина заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.