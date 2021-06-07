COVID-сертифікат: де і коли його зможуть отримати українці

COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах він буде доступний в додатку і на порталі "Дія".

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, йдеться в матеріалі РБК-Україна " Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС ".

Зараз Євросоюз закінчує фінальні приготування до запуску єдиного covid-сертифіката, який спростить переміщення всередині блоку. В ЄС сподіваються запустити їх вже з 1 липня. Євросоюз також планує визнавати аналогічні сертифікати від третіх країн, якщо вони відповідають їхнім стандартам.

"З 1 липня електронну версію за допомогою програми або порталу "Дія". У додатку сертифікат відобразиться як один з документів, на порталі буде можливість завантажити його в PDF-форматі і за необхідності роздрукувати. Пізніше паперову версію сертифіката можна буде отримати в закладі охорони здоров'я. Уряд також розглядає можливість отримання паперової версії в ЦНАП",- сказали РБК-Україна в Мінцифрі.

У цей сертифікат будуть вносити кілька видів інформації, щоб недопустити дискримінації людей. Перший - підтвердження повної вакцинації від COVID-19, яким саме препаратом і коли було зроблено щеплення. Якщо людина поки не змогла отримати щеплення - це не означає, що шлях до Євросоюзу для неї закритий. Для сертифіката також підійде інформація про негативний тест на коронавірус за 72 години до поїздки або тест про наявність антитіл, проведений протягом півроку.

Український уряд вже готує схожий документ, який буде враховувати всі вимоги ЄС і ВООЗ. У Кабміні анонсують, що отримати ковідний сертифікат українці зможуть вже з липня. Чиновники запевняють, що наш сертифікат дозволить подорожувати до Євросоюзу і буде визнаний країнами блоку.

Під час подорожі власник документа повинен мати його при собі в електронному або паперовому вигляді. Як пояснили у відомстві, отримати його можна буде кількома способами.

"Ми встигаємо запустити бета-версію з 1 липня. Повноцінно в липні вона запрацює. На перших порах це буде виключно в електронній формі", - розповів РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.