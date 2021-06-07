COVID-сертификат ЕС: подойдут ли для поездок вакцины, используемые в Украине

Члены ЕС обязаны признавать документы о прививках вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Пока таких только четыре – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом каждая страна Евросоюза может признавать документы о вакцинации и другими препаратами, в частности - которые экстренно одобрены ВОЗ.

В Украине используют два варианта AstraZeneca, оба рекомендованы к экстренному использования ВОЗ: южнокорейского производства от SK Bioscience и индийского -CoviShield. Один из собеседников РБК-Украина в Минздраве объяснил: эти вакцины все равно рассматриваются Европой как AstraZeneca, поэтому с ними проблем возникнуть не должно.

Также украинцам делают прививки вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac. На днях она получила рекомендацию ВОЗ, но пока не имеет одобрение EMA.

"В Украине используются только те вакцины, у которых есть преквалификация ВОЗ. Эти же вакцины используются и в ЕС. CoronaVac на днях должна получить разрешение и европейского регулятора EMA. Такого, что человек не сможет попасть в ЕС по ковид-сертификату, потому что он привит CoronaVac - такого не будет", - сказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Это подтверждают и в Минздраве. Надо сказать, что китайские препараты активно используют и в Венгрии. По словам замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, Евросоюз будет признавать документы со всеми вакцинами, рекомендованными ВОЗ.

"Пустят ли в Европу человека, привитого вакциной CoronaVac? Пустят. Ею вакцинируется множество людей в Китае. Мы осознаем и вклад Китая в европейскую экономику, и количество людей, которое приезжает из Китая в Европу по бизнесу. Очень вряд ли, что в Европе откажутся признавать китайские вакцины, которые, к тому же, имеют одобрение ВОЗ", - отметил Кучер.