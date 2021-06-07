COVID-сертифікат ЄС: чи підійдуть для поїздок вакцини, які використовують в Україні

Члени ЄС зобов'язані визнавати документи про щеплення вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Поки таких тільки чотири-Pfizer / BioNtech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. При цьому кожна країна Євросоюзу може визнавати документи про вакцинацію й іншими препаратами, зокрема, які екстрено схвалені ВООЗ.

В Україні використовують два варіанти AstraZeneca, обидва рекомендовані до екстреного використання ВООЗ: південнокорейського виробництва від SK Bioscience і Індійського - CoviShield. Один зі співрозмовників РБК-Україна в МОЗ пояснив: ці вакцини все одно розглядаються Європою як AstraZeneca, тому з ними проблем виникнути не повинно.

Також українцям роблять щеплення вакциною CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Днями вона отримала рекомендацію ВООЗ, але поки не має схвалення EMA.

"В Україні використовуються тільки ті вакцини, у яких є прекваліфікація ВООЗ. Ці ж вакцини використовуються і в ЄС. CoronaVac днями повинна отримати дозвіл і європейського регулятора EMA. Такого, що людина не зможе потрапити в ЄС за ковід-сертифікатом, тому що він щеплений CoronaVac - такого не буде", - сказав РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Це підтверджують і в МОЗ. Треба сказати, що китайські препарати активно використовують і в Угорщині. За словами заступника міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослава Кучера, Євросоюз визнаватиме документи з усіма вакцинами, рекомендованими ВООЗ.

"Чи пустять в Європу людину, щеплену вакциною CoronaVac? Пустять. Нею вакцинується безліч людей в Китаї. Ми усвідомлюємо і внесок Китаю в європейську економіку, і кількість людей, яка приїжджає з Китаю в Європу по бізнесу. Дуже навряд чи, що в Європі відмовляться визнавати китайські вакцини, які, до того ж, мають схвалення ВООЗ", - зазначив Кучер.