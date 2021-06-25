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COVID-сертификат будет действовать до 180 дней, - ЦОЗ

Автор: РБК-Украина

COVID-сертификат о вакцинации в Украине будет внедрен с 1 июля. Документ будет действовать до 180 дней.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова".

"Сейчас мы отрабатываем постановление Кабинета министров, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает", - заявил он.

Он отметил, что сертификат будут выдавать людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В таком случае документ будет действовать 180 дней.
Также сертификат смогут получить те, у кого будет отрицательный тест на коронавирус, однако срок его действия - 72 часа с момента взятия образца.

COVID-сертификат также будет выдан, если человек переболел COVID-19 и об этом в eHealth внесены соответствующие подтвержденные лабораторно данные. В этом случае сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения заболевания.

При этом гендиректор ЦОЗ отметил, что COVID-сертификат позволит въезжать в другие страны, только при заключении двухстороннего соглашения с государствами.

Напомним, в середине июня ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.

А Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID.

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