COVID-сертификат будет действовать до 180 дней, - ЦОЗ
COVID-сертификат о вакцинации в Украине будет внедрен с 1 июля. Документ будет действовать до 180 дней.
Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова".
"Сейчас мы отрабатываем постановление Кабинета министров, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает", - заявил он.
Он отметил, что сертификат будут выдавать людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В таком случае документ будет действовать 180 дней.
Также сертификат смогут получить те, у кого будет отрицательный тест на коронавирус, однако срок его действия - 72 часа с момента взятия образца.
COVID-сертификат также будет выдан, если человек переболел COVID-19 и об этом в eHealth внесены соответствующие подтвержденные лабораторно данные. В этом случае сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения заболевания.
При этом гендиректор ЦОЗ отметил, что COVID-сертификат позволит въезжать в другие страны, только при заключении двухстороннего соглашения с государствами.
Напомним, в середине июня ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.
А Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID.