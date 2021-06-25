COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - ЦГЗ

COVID-сертифікат про вакцинацію в Україні буде впроваджено з 1 липня. Документ діятиме до 180 днів.

"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабінету міністрів, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він запрацює", - заявив він.

Він зазначив, що сертифікат видаватимуть людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. У такому випадку документ діятиме 180 днів.

Також сертифікат зможуть отримати ті, у кого буде негативний тест на коронавірус, проте термін його дії - 72 години з моменту взяття зразка.

COVID-сертифікат також буде виданий, якщо людина перехворіла COVID-19 і про це в eHealth внесені відповідні підтверджені лабораторно дані. У цьому випадку сертифікат буде діяти протягом 180 днів з моменту отримання лабораторного підтвердження захворювання.

При цьому гендиректор ЦГЗ зазначив, що covid-сертифікат дозволить в'їжджати в інші країни, тільки при укладенні двосторонньої угоди з державами.