ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - ЦГЗ

Новость на русском →
П'ятниця 25 червня 2021 17:10
COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - ЦГЗ Фото: COVID-сертифікат діятиме до 180 днів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

COVID-сертифікат про вакцинацію в Україні буде впроваджено з 1 липня. Документ діятиме до 180 днів.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родіна в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова".

"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабінету міністрів, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він запрацює", - заявив він.

Він зазначив, що сертифікат видаватимуть людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. У такому випадку документ діятиме 180 днів.
Також сертифікат зможуть отримати ті, у кого буде негативний тест на коронавірус, проте термін його дії - 72 години з моменту взяття зразка.

COVID-сертифікат також буде виданий, якщо людина перехворіла COVID-19 і про це в eHealth внесені відповідні підтверджені лабораторно дані. У цьому випадку сертифікат буде діяти протягом 180 днів з моменту отримання лабораторного підтвердження захворювання.

При цьому гендиректор ЦГЗ зазначив, що covid-сертифікат дозволить в'їжджати в інші країни, тільки при укладенні двосторонньої угоди з державами.

Нагадаємо, в середині червня ЄС зняв обмеження на внутрішні поїздки при наявності covid-сертифіката.

А Німеччина вже відкрила кордони для громадян України, які отримали щеплення певними вакцинами від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
документы Вакцинація Україна
NEWS
Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"
Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун