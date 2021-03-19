COVID в Киеве: летальность увеличилась в полтора раза, больницы почти заполнены

По его словам, с начала пандемии в столицы находится максимальное число пациентов с COVID.

"Если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты - это 30-40 летние жители столицы", - заявил Кличко.

Мэр столицы отметил, что по сравнению с январем в Киеве увеличились все показатели по COVID.

"Заболеваемость увеличилась почти в 2 раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей в сутки. Количество госпитализированных увеличилось более чем в 2 раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе", - сообщил он.

Кличко добавил, что 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Сейчас в Киеве на аппаратах ИВЛ находятся 50 человек, тогда как два месяца назад их в среднем было 25.

"Такого количества людей под аппаратами искусственной вентиляции легких у нас пока не было. Так называемый антирекорд", - сказал мэр Киева.