COVID у Києві: летальність збільшилася в півтора рази, лікарні майже заповнені

За його словами, з початку пандемії в столиці знаходиться максимальне число пацієнтів з COVID.

"Якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше стали хворіти більше молоді кияни. Багато пацієнтів - це 30-40 річні мешканці столиці", - заявив Кличко.

Мер столиці зазначив, що у порівнянні з січнем в Києві збільшилися всі показники COVID.

"Захворюваність збільшилася майже в 2 рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу - в півтора раза. Тільки в останні дні фіксують від 24 до 30 смертей на добу. Кількість госпіталізованих збільшилася більш ніж в 2 рази. З них хворих у важкому стані - у два рази більше, ніж у січні", - повідомив він.

Кличко додав, що 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки. Зараз у Києві на апаратах ШВЛ знаходяться 50 осіб, тоді як два місяці тому в середньому було 25.

"Такої кількості людей під апаратами штучної вентиляції легенів у нас поки не було. Так званий антирекорд", - сказав мер Києва.