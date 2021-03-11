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COVID в Ивано-Франковской области: пик загруженности на больницы остается

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 11 марта 2021 04:55
COVID в Ивано-Франковской области: пик загруженности на больницы остается Фото: больница (УНИАН)
Автор: Даша Харченко

В Национальной академии наук Украины рассказали о развитии пандемии коронавируса в стране. Так, Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости.

Об этом говорится на сайте НАН.

Несмотря на снижение количества больных коронавирусом, пик загруженности на больницы остается.

В частности зафиксировано незначительное уменьшение числа новых больных, незначительное уменьшение доли положительных тестов и незначительное уменьшение числа госпитализаций.

"Однако абсолютные значения остаются угрожающими, а число госпитализаций на 100 тысяч население – самым большим среди всех регионов Украины. Кроме того, в Ивано-Франковской области существенно выросло число новых летальных случаев, по которым она вместе с Черновицкой областью находится в наихудшем положении среди регионов Украины", - говорится в сообщении.

COVID в Ивано-Франковской области: пик загруженности на больницы остается

Напомним, 9 марта в Ивано-Франковске зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность с начала эпидемии коронавируса. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что ситуация критическая.

С 11 марта из-за ограничения "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок.

Также в НАН были названы регионы с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом.

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