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В Ивано-Франковске подготовят еще один временный госпиталь для больных коронавирусом

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 10 марта 2021 18:27
В Ивано-Франковске подготовят еще один временный госпиталь для больных коронавирусом Фото: лечение больного коронавирусом в больнице (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Ивано-Франковске оборудуют еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Его сделают на базе городской поликлиники №2.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Он отметил, что на подготовку госпиталя потребуется до двух суток. И подчеркнул, что новых пациентов существенно больше за выписанных ежедневно.

"Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием. Так как сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день", - сказал Марцинкив.

Утром сообщалось, что в Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять.

Также известно, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай.

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