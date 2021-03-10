В Ивано-Франковске подготовят еще один временный госпиталь для больных коронавирусом
В Ивано-Франковске оборудуют еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Его сделают на базе городской поликлиники №2.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
Он отметил, что на подготовку госпиталя потребуется до двух суток. И подчеркнул, что новых пациентов существенно больше за выписанных ежедневно.
"Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием. Так как сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день", - сказал Марцинкив.
Утром сообщалось, что в Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять.
Также известно, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай.