В Ивано-Франковске подготовят еще один временный госпиталь для больных коронавирусом

В Ивано-Франковске оборудуют еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Его сделают на базе городской поликлиники №2.

Он отметил, что на подготовку госпиталя потребуется до двух суток. И подчеркнул, что новых пациентов существенно больше за выписанных ежедневно.

"Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием. Так как сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день", - сказал Марцинкив.