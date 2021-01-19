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О COVID: Глава Евросовета пригласил лидеров ЕС на виртуальный саммит 21 января

ЕС, Вторник 19 января 2021 00:13
О COVID: Глава Евросовета пригласил лидеров ЕС на виртуальный саммит 21 января
Фото: Шарль Мишель (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Даша Харченко

Президент Европейского совета Шарль Мишель направил главам государств и правительств стран ЕС приглашение на видеоконференцию 21 января. На ней планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса.

Текст соответствующего документа обнародован на сайте Европейского совета.

По словам Мишеля, главная цель встречи - обобщение и обмен лучшим опытом в противодействии коронавируса. При этом самым актуальным вопросом остается вакцинация.

"Я приглашу Еврокомиссию выложить данные о состоянии вакцинации, а также о дальнейшем увеличении производства и равный доступ к вакцинам. Страны-члены смогут поделиться опытом в реализации кампаний прививки", - отметил президент Евросовета.

Напомним, Шарль Мишель выступил за проведение дебатов про сертификаты о вакцинации против коронавируса в странах ЕС. В то же время он видит опасность в слишком быстром введении такой меры. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.

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