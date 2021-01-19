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Про COVID: Глава Євроради запросив лідерів ЄС на віртуальний саміт 21 січня

ЄС, Вівторок 19 січня 2021 00:13
Про COVID: Глава Євроради запросив лідерів ЄС на віртуальний саміт 21 січня
Фото: Шарль Мішель (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Даша Харченко

Президент Європейської ради Шарль Мішель надіслав главам держав та урядів країн ЄС запрошення на відеоконференцію 21 січня. На ній планують обговорити боротьбу з пандемією коронавірусу.

Текст відповідного документа оприлюднений на сайті Європейської ради.

За словами Мішеля, головна мета зустрічі - узагальнення та обмін найкращим досвідом у протидії коронавірусу. При цьому найактуальнішим питанням залишається вакцинація.

"Я запрошу Єврокомісію викласти дані про стан вакцинації, а також про подальше збільшення виробництва та рівний доступ до вакцин. Країни-члени зможуть поділитися досвідом в імплементації кампаній щеплення", - зазначив президент Євроради.

Нагадаємо, Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС. Водночас він бачить небезпеку в надто швидкому введенні такої міри. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.

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