COVID-19 повертається? Яка ситуація в лікарнях Києва й де знову просять носити маски

У Києві фіксують все більше випадків захворювання на коронавірус. Дехто з громадян потрапляє навіть до столичних стаціонарів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентини Гінзбург в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Згідно з інформацією експерта, станом на ранок понеділка, 11 серпня, до столичних стаціонарів із COVID-19 госпіталізовано вже 89 пацієнтів.
Серед них - 28 дітей і 12 вагітних. При цьому за добу поступило 19 осіб.
"Якщо брати аналогічну інформацію за минулий понеділок (4 серпня), то поступило 9 пацієнтів за добу. Тож ми констатуємо про те, що збільшується кількість госпіталізованих. У тому числі - кількість серед них у тяжкому стані", - поділилась Гінзбург.
"Якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, то його, безумовно, потребують ті пацієнти (вже поступають), які перебувають під лікарським спостереженням... І які того потребують, які - киснезалежні", - пояснила спеціаліст.
Водночас вона зауважила, що хворіють і люди, які лікуються амбулаторно. Отже, вони також "розповсюджують цю інфекцію".
У зоні ризику при цьому, "як і зазвичай": діти, вагітні, люди похилого віку і люди, які мають соматичні захворювання.
Гінзбург нагадала, що COVID-19 - вірусна інфекція. При цьому будь-яка вірусна інфекція, що передається повітряно крапельним шляхом, несе за собою нежить, головний більш, кашель. У тому числі - охриплість
"Хочу сказати, що це - не новий симптом. Це було вже і наприкінці 2024 року і на початку 2025 року. Тому ми маємо пам'ятати: захворів - сиди вдома, не розповсюджуй інфекцію", - наголосила представниця КМДА.
За її словами, українці можуть себе захистити "тільки кожен сам" - мінімізувати як інфікування, так і ускладнення від COVID-19.
Саме тому громадянам радять використовувати маски, особливо у місцях скупчення людей.
"Якщо ви бачите велику кількість людей - треба вдягнути маску (адже ніхто не застрахований від того, що поруч не буде людини, яка зможе інфікувати інших, - Ред.)", - зазначила Гінзбург.
Вона пояснила, що "хворого з легким перебігом захворювання або на стадії одужання важко ідентифікувати, адже симптоми (кашель нежить) майже не помітні, при цьому вірус виділяється й інфікує оточуючих".
"Ми бачимо в стаціонарних закладах: симптомів уже немає, але він (пацієнт, - Ред.) ще небезпечний. Тобто вірус виділяється, й він може інфікувати інших", - додала директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА.
Виходячи з інформації Гінзбург, ситуація, що спостерігається наразі в Києві - "абсолютно сезонна".
"Перед вереснем збільшується кількість повернень міграційних... Із заходів, з відпочинку, люди приїжджають з інших країн. І найголовніше - що ми не дотримуємося елементарних заходів безпеки... Пріоритет у кожного - це війна, це прильоти. І ми забуваємо про захист (від хвороб, - Ред.)", - розповіла вона.
Крім того, експерт порадила, не чекати, "як пишуть у соціальних мережах, карантину або спалаху" - натомість стежити за власним здоров'ям і захищати себе вже зараз, самостійно.
Представниця КМДА додала, що людям, які відчувають ознаки захворювання, обов'язково потрібно звернутись до свого лікаря (з яким заключена декларація) - щоб "своєчасно упередити, в тому числі ускладнення".
"Тому що, на превеликий жаль... є й летальні випадки - саме від пневмонії. Яка є ускладненням будь-якої вірусної інфекції. Не тільки COVID", - визнала Гінзбург.
Насамкінець вона наголосила, що рівень захворюваності в Києві - це не спалах.
"Це - збільшення захворюваності. І ми маємо звернути на це увагу киян. І я не думаю, що це тільки в місті Києві", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нині одним із кількох домінуючих штамів коронавірусу у світі є Stratus. Згідно з наявними даними, новий штам демонструє підвищену здатність до поширення.
При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.
Станом на п'ятницю, 8 серпня, медики підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.
Читайте також, що відомо про інший високозаразний штам коронавірусу - Nimbus, який активно шириться світом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.