Из-за COVID-19 в Крыму заблокирована больница в Армянске и "Крымский Титан"

Иллюстративное фото (wikimedia)

Больницу в Армянске закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами

Из-за ситуации с коронавирусом в Крыму заблокирована больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан". Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что в ночь на 8 апреля заблокировали Центральную городскую больницу Армянска, внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет заблокирована на 14 суток.

На такие меры пошли после того, как здесь лечение проходил мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого выявили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован после контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы.

Кроме того, по имеющейся информации, утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.

Как отмечают в украинском министерстве, блокировка работников на заводе создает опасность всплеска коронавируса в условиях без возможности оказать медицинскую помощь. Также украинская сторона обеспокоена заявлением оккупационной российской администрации о том, что больных коронавирусом военных будут размещать в Севастополе. Для этих целей начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

Министерство реинтеграции предоставит соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на административной границе с Крымом.

Напомним, по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находятся под различными типами наблюдения.

По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, ведь российская оккупационная власть скрывает факты заболеваний среди военных.