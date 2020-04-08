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Через COVID-19 у Криму заблоковано лікарню в Армянську і "Кримський Титан"

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 17:30
Через COVID-19 у Криму заблоковано лікарню в Армянську і "Кримський Титан"
Ілюстративне фото (wikimedia)

Лікарню в Армянську закрили на карантин разом з персоналом і пацієнтами

Через ситуацію з коронавірусом в Криму заблоковано лікарню в Армянську і цехи заводу "Кримський Титан". Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що в ніч на 8 квітня заблокували Центральну міську лікарню Армянська, всередині залишаються 124 особи зі складу медичного персоналу та близько 100 пацієнтів. Лікарня буде заблокована на 14 діб.

На такі заходи пішли після того, як тут лікування проходив чоловік з діагнозом гіпертонічний криз, у якого виявили COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований після контактів з родичами, які повернулися з Москви.

Крім того, за наявною інформацією, вранці 8 квітня на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський Титан". Для забезпечення блокади залучені російські військовослужбовці.

Як відзначають в українському міністерстві, блокування працівників на заводі створює небезпеку сплеску коронавірусу в умовах без можливості надати медичну допомогу. Також українська сторона стурбована заявою окупаційної російської адміністрації про те, що хворих на коронавірус військових будуть розміщувати в Севастополі. Для цих цілей почали готувати госпітальне судно "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування.

Міністерство реінтеграції надасть відповідну інформацію Херсонській ОДА та підрозділам, що забезпечують роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом.

Нагадаємо, станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму та 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб знаходяться під різними типами спостереження.

За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища, адже російська окупаційна влада приховує факти захворювань серед військових.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 квітня
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