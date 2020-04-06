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Число зараженных коронавирусом в Крыму возросло

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:45
Число зараженных коронавирусом в Крыму возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На 6 апреля COVID-2019 подтвердили у 26 человек

Число зараженных коронавирусом в оккупированном Крыму возросло до 26 человек. Об этом в Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Сообщается, что за сутки на полуострове выявили еще один случай заражения COVID-2019. Как заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, заболевший приехал в Крым из Мексики, через Москву. И сейчас находится на изоляции в Ялте.

По состоянию на 6 апреля всего в Крыму 21 официально подтвержденный случай заражения COVID-2019 и 5 - в Севастополе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова до 30 апреля. При этом выходить из дома можно для поездки на работу, для выгула домашнего питомца, для похода в аптеку или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

До этого стало известно, что российские провайдеры в Крыму блокируют доступ к 20 украинским информационным сайтам. В том числе на полуострове доступ заблокирован к "РБК-Украина". Кроме информационных порталов, блокируются сайты социальных сетей LinkedIn и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир".

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