Від COVID-19 за рік померло майже вдвічі більше українців, ніж від грипу і пневмонії

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за 2020 рік. Всього за рік померло 616 835 людини (у тому числі в грудні - 67 663 людини).

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 20 709 українців. У грудні коронавірус став причиною смерті 6 175 осіб.

Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб (у тому числі, в грудні - 2 296).

За даними Держстату, за 2020 рік інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 6 822 осіб, серед них туберкульоз 2 886, від СНІДу померло 2 868 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 77 161 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких помер 408 721 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 284 997 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 24 215 осіб.

Крім того, 28 062 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 967 громадян, утоплення 1 468, загибель на пожежі - 1 133, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 570, отруєння алкоголем - 2107, самогубства - 6 092, умисні вбивства - 1 330.