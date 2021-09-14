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COVID-19, Афганистан и Украина: в Нью-Йорке открывается сессия Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, Вторник 14 сентября 2021 06:22
COVID-19, Афганистан и Украина: в Нью-Йорке открывается сессия Генассамблеи ООН Фото: формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Нью-Йорке начинает работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Brief.

В прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров.16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану. Также центральной темой будет борьба с COVID-19.

Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.

Напомним, Генассамблея ООН также рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины. Формат участия Владимира Зеленского в Генассамблее ООН еще не решен.

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