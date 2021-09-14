COVID-19, Афганістан і Україна: у Нью-Йорку відкривається сесія Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку починає роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Brief .

Минулого року через обмеження, пов'язані з поширенням нового коронавірусу, відкриття ювілейної сесії перевели у віртуальний режим. Цього року очікується прибуття великої кількості високих гостей.

Повноваження голови Генасамблеї починає виконувати представник Мальдів, який обіймав посаду глави МЗС цієї країни, Абдулла Шахід. Раду безпеки всесвітньої організації очолює у вересні Ірландія.

Першорядною темою залишається ситуація в Афганістані, де представники руху "Талібан" захопили владу і вже оголосили про формування кабінету міністрів.16 вересня можливо пройде голосування щодо продовження місії ООН зі сприяння Афганістану. Також центральною темою буде боротьба з COVID-19.

Як очікується, на тиждень високого рівня в Нью-Йорк прибудуть керівники 83 держав, 43 глави урядів, а також міністри закордонних справ 23 країн.