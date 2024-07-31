Cоціальна ініціатива "Разом Сильні": як "Труха" нагадує про силу єдності

Зазначається, що мета ініціативи #РазомСильні – це не просто черговий хештег, це рух, спрямований на відновлення віри в силу українського народу. Ініціатива має на меті нагадати про неймовірні історії звичайних людей, які у складних умовах війни проявили мужність, доброту та незламність духу.

Як це працює

Протягом тижня Максим Лавриненко ділився у телеграм-каналах історіями українців, які його вразили. Це були історії про волонтерів, які ризикують життям, щоб допомогти іншим, про дітей, які збирають кошти для ЗСУ, про людей, які підтримують одне одного у найважчі моменти.

До ініціативи долучилися відомі особистості, блогери та звичайні українці, які почали ділитися власними історіями під хештегом #РазомСильні. Це створило потужний потік позитивної енергії та нагадало всім нам, що ми не одні у цій боротьбі.

Сила єдності

"З перших днів вторгнення українці продемонстрували світові феномен української єдності, що став рушійною силою нашого спротиву. Ми всі втомилися від війни, але важливо пам'ятати, що ми — один народ, який творить таку могутню державу. Цією ініціативою я не закликаю вас до чергових донатів чи допомоги. Я просто хочу, щоб ми пам’ятали, хто ви є, хто я є, хто ми всі разом", — зазначає Максим Лавриненко.

"РазомСильні" – це нагадування про те, що ми можемо подолати будь-які труднощі, якщо будемо разом. Це заклик до єдності, підтримки та взаємодопомоги. Це віра в те, що український народ непереможний, коли він єдиний.

Кожен читач може долучитися до ініціативи та поділитися своєю історією, яка його вразила, у соціальних мережах з хештегом #РазомСильні.