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Cоціальна ініціатива "Разом Сильні": як "Труха" нагадує про силу єдності

Фото: соціальна ініціатива "Разом Сильні" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У розпал війни, коли українці щодня стикаються з викликами та втратами, важливо не забувати про те, що нас об'єднує та робить сильнішими. Саме з цією метою Максим Лавриненко, власник мережі телеграм-каналів "Труха", запустив соціальну ініціативу "Разом Сильні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення каналу.

Зазначається, що мета ініціативи #РазомСильні – це не просто черговий хештег, це рух, спрямований на відновлення віри в силу українського народу. Ініціатива має на меті нагадати про неймовірні історії звичайних людей, які у складних умовах війни проявили мужність, доброту та незламність духу.

Як це працює

Протягом тижня Максим Лавриненко ділився у телеграм-каналах історіями українців, які його вразили. Це були історії про волонтерів, які ризикують життям, щоб допомогти іншим, про дітей, які збирають кошти для ЗСУ, про людей, які підтримують одне одного у найважчі моменти.

До ініціативи долучилися відомі особистості, блогери та звичайні українці, які почали ділитися власними історіями під хештегом #РазомСильні. Це створило потужний потік позитивної енергії та нагадало всім нам, що ми не одні у цій боротьбі.

Сила єдності

"З перших днів вторгнення українці продемонстрували світові феномен української єдності, що став рушійною силою нашого спротиву. Ми всі втомилися від війни, але важливо пам'ятати, що ми — один народ, який творить таку могутню державу. Цією ініціативою я не закликаю вас до чергових донатів чи допомоги. Я просто хочу, щоб ми пам’ятали, хто ви є, хто я є, хто ми всі разом", — зазначає Максим Лавриненко.

"РазомСильні" – це нагадування про те, що ми можемо подолати будь-які труднощі, якщо будемо разом. Це заклик до єдності, підтримки та взаємодопомоги. Це віра в те, що український народ непереможний, коли він єдиний.

Кожен читач може долучитися до ініціативи та поділитися своєю історією, яка його вразила, у соціальних мережах з хештегом #РазомСильні.

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