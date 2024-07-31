Социальная инициатива "Разом Сильні": как "Труха" напоминает о силе единства

Отмечается, что цель инициативы #РазомСильные – это не просто очередной хэштег, это движение, направленное на восстановление веры в силу украинского народа. Инициатива имеет целью напомнить о невероятных историях обычных людей, которые в сложных условиях войны проявили мужество, доброту и несгибаемость духа.

Как это работает

В течение недели Максим Лавриненко делился в телеграмм-каналах историями поразивших его украинцев. Это были истории о волонтерах, которые рискуют жизнью, чтобы помочь другим, о детях, собирающих средства для ВСУ, о людях, которые поддерживают друг друга в самые трудные моменты.

К инициативе присоединились известные личности, блоггеры и обычные украинцы, которые начали делиться собственными историями под хештегом #РазомСильні. Это создало мощный поток положительной энергии и напомнило всем нам, что мы не одни в этой борьбе.

Сила единства

"С первых дней вторжения украинцы продемонстрировали миру феномен украинского единства, ставший движущей силой нашего сопротивления. Мы все устали от войны, но важно помнить, что мы один народ, который творит такое могущественное государство. Этой инициативой я не призываю вас к очередных донатов или помощи. Я просто хочу, чтобы мы помнили, кто вы, кто я, кто мы все вместе", — отмечает Максим Лавриненко.

"РазомСильні" – это напоминание о том, что мы можем преодолеть любые трудности, если будем вместе. Это призыв к единству, поддержке и взаимопомощи. Это вера в то, что украинский народ непобедим, когда он единственный.

Каждый читатель может приобщиться к инициативе и поделиться историей в социальных сетях с хештегом #РазомСильні.