Cosmolot відновив свою діяльність в Україні: що відомо

Після дворічної паузи ліцензований оператор азартних ігор онлайн Cosmolot (ТОВ "Спейсикс") завершив процес операційного відновлення на ринку України. Як повідомила компанія, Cosmolot повернувся до повноцінної роботи, забезпечивши доступність усіх ключових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Розвиток діяльності Cosmolot в Україні

Cosmolot розпочав діяльність у 2021 році як перший легальний оператор онлайн-казино в Україні. За кілька років компанія увійшла до числа найбільших ліцензованих операторів країни.

За підсумками 2023 року ТОВ "Спейсикс" (бренд Cosmolot) сплатило 2,4 млрд грн податків, ставши одним із найбільших платників податків у галузі.

У квітні 2024 року діяльність Cosmolot фактично була обмежена через податкові претензії. Але вже у серпні 2025 року компанія врегулювала питання щодо донарахованих податкових зобов'язань та сплатила близько 180 млн грн.

За твердженням компанії, це стало першим випадком на гральному ринку України, коли оператор добровільно врегулював подібне правове питання із державою, засвідчивши відповідальний підхід до ведення бізнесу.

Після вирішення всіх податкових спорів компанія розпочала проходження необхідних юридичних і регуляторних процедур для відновлення операційної діяльності. Також у листопаді 2024 року Cosmolot увійшов до складу американської Nevada Gaming Holding.

Анулювання, нова ліцензія та рішення суду

У січні 2026 року компанія отримала нову п'ятирічну ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Під час ліцензування регулятор перевірив структуру власності, джерела капіталу, фінансову спроможність, а також відповідність вимогам комплаєнсу та відсутність зв'язків із державою-агресором і підсанкційними особами.

Однак, у квітні цього ж року PlayCity ухвалив рішення про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс" і застосування штрафних санкцій за результатами позапланової перевірки.

Компанія оскаржила це рішення у суді, зазначивши, що незадовго до цього пройшла планову перевірку, яка не виявила жодних порушень вимог законодавства щодо здійснення розрахунків та інших порушень, які могли б призвести до анулювання ліцензії чи будь-яких штрафів.

Суд задовольнив заяву про забезпечення позову та зупинив дію рішення PlayCity до остаточного розгляду справи по суті, що дозволило компанії продовжувати роботу з чинною ліцензією.

Після завершення всіх юридичних та операційних процедур компанія повністю відновила операційну діяльність.

За інформацією Cosmolot, наразі компанія працює без операційних обмежень, бере участь у тестуванні Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), виконує податкові зобов'язання та продовжує реалізацію програм відповідальної гри і благодійних проєктів.