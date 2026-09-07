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Cosmolot возобновил свою деятельность в Украине: что известно

17:08 07.09.2026 Пн
3 мин
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Лицензированный оператор азартных игр онлайн Cosmolot завершил процесс операционного обновления на рынке Украины
aimg Сергей Новиков
Cosmolot возобновил свою деятельность в Украине: что известно Cosmolot снова начал работу в Украине (скриншот)
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После двухлетней паузы лицензированный оператор азартных игр онлайн Cosmolot (ООО "Спейсикс") завершил процесс операционного обновления на рынке Украины. Cosmolot вернулся к полноценной работе, обеспечив доступность всех ключевых сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Развитие деятельности Cosmolot в Украине

Cosmolot начал работу в 2021 году как первый легальный оператор онлайн-казино в Украине. Через несколько лет компания вошла в число крупнейших лицензированных операторов страны.

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По итогам 2023 года ООО "Спейсикс" (бренд Cosmolot) уплатило 2,4 млрд грн налогов, став одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли.

В апреле 2024 года деятельность Cosmolot фактически была ограничена из-за налоговых претензий. Но уже в августе 2025 года компания урегулировала вопрос о доначисленных налоговых обязательствах и уплатила около 180 млн грн.

По словам компании, это стало первым случаем на игорном рынке Украины, когда оператор добровольно урегулировал подобный правовой вопрос с государством, подтвердив ответственный подход к ведению бизнеса.

После разрешения всех налоговых споров компания начала прохождение необходимых юридических и регуляторных процедур для возобновления операционной деятельности. Также в ноябре 2024 Cosmolot вошел в состав американской Nevada Gaming Holding.

Аннулирование, новая лицензия и решение суда

В январе 2026 года компания получила новую пятилетнюю лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Во время лицензирования регулятор проверил структуру собственности, источники капитала, финансовую способность, а также соответствие требованиям комплаенса и отсутствие связей с государством-агрессором и подсанкционными лицами.

Однако в апреле этого же года PlayCity принял решение об аннулировании лицензии ООО "Спейсикс" и применении штрафных санкций по результатам внеплановой проверки.

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Компания обжаловала это решение в суде, отметив, что незадолго до этого прошла плановую проверку, не выявившую никаких нарушений требований законодательства по осуществлению расчетов и других нарушений, которые могли бы привести к аннулированию лицензии или каких-либо штрафов.

Суд удовлетворил заявление об обеспечении иска и приостановил решение PlayCity до окончательного рассмотрения дела по существу, что позволило компании продолжать работу с действующей лицензией.

После завершения всех юридических и операционных процедур, компания полностью возобновила операционную деятельность.

По информации Cosmolot, в настоящее время компания работает без операционных ограничений, принимает участие в тестировании Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), выполняет налоговые обязательства и продолжает реализацию программ ответственной игры и благотворительных проектов.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 28.01.2026, выдана ООО "СПЕЙСИКС" на основании решения Агентства ПлейСити №11-Р от 14.01.2026.

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