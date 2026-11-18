На відкритті конференції Ignite генеральний директор Microsoft Сатья Наделла представив нову концепцію робочого простору, у якій звичні програми стають інструментами для ШІ-агентів.

Тепер користувачі зможуть створювати документи безпосередньо в Copilot, не переходячи між окремими застосунками.

Разом із цим Microsoft анонсувала автономних ШІ-агентів Autopilot, платформу корпоративної аналітики Work IQ та нові інструменти безпеки.

Інверсія інтерфейсу та поява хмарних агентів Autopilot

Презентація ознаменувала радикальну зміну у підході до використання ПЗ: замість того, щоб відкривати окремі застосунки на кшталт Word, робочий процес тепер будується навколо ШІ-агента, який використовує офісні пакети як інструменти.

Базою для цього став організаційний шар контексту з електронних листів, нарад, календарів і файлів.

Серед головних нововведень слід виділити:

Copilot Autopilot - хмарний автономний агент для персональної продуктивності, якому можна делегувати не окремі дії, а цілісні задачі (наприклад, роботу з поштою та календарем).

Система працюватиме на основі кредитів (Copilot Credits), а її вартість оголосять згодом.

Microsoft IQ та Work IQ - інтелектуальна платформа, яка аналізує внутрішні комунікації, зв'язки між співробітниками та проєкти компанії, створюючи єдиний контекстний шар для роботи агентів.

Copilot Workspaces - середовище для спільної роботи, яке перетворює взаємодію із ШІ з одиночного режиму на командний, де люди та агенти рухаються до спільної мети.

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Архітектура безпеки та контроль над агентами

Окрему увагу під час презентації Сатья Наделла приділив питанню довіри та безпеки. CEO Microsoft відкрито заявив, що внутрішні процеси генеративних моделей залишаються складними для повного розуміння, тому довіряти автономним системам беззастережно не можна.

Рішенням компанії стала архітектурна відмова від самоврядування ШІ на користь жорсткого контролю.

Як вона працює?

Кожен агент Autopilot отримує унікальний ідентифікатор, а адміністратори можуть обмежувати його дозволи або повністю їх блокувати.

Усі дії агентів фіксуються у логах для перевірки людиною, а перед виконанням критичних кроків система зобов'язана запитувати підтвердження.

Компанія запустила "Ініціативу прозорості штучного інтелекту" у партнерстві з понад 40 гігантами індустрії, зокрема Adobe та Mastercard. Мета - розробка відкритих і єдиних стандартів безпеки.