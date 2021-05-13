Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов за возобновление работы, - Bloomberg

Американская компания Colonial Pipeline , которая недавно подверглась кибератаке, выплатила хакерам 5 млн долларов. Это был выкуп за возобновление работы трубопровода.

Об этом рассказало американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам двух ознакомленных с ситуацией собеседников агентства, выкуп хакерам был выплачен в криптовалюте, которую невозможно отследить. Криптовалюту перечислили хакерам через несколько часов после атаки.

После получения платежа, как рассказал один из источников, хакеры предоставили оператору Colonial Pipeline средство дешифрования, чтобы восстановить отключенную компьютерную сеть, но оно действовало очень медленно, поэтому компании пришлось использовать собственные резервные копии.

Как отмечает Bloomberg, информация о таком шаге Colonial Pipeline противоречит предыдущим заявлениям компании о том, что Colonial Pipeline не планирует выплачивать хакерам выкуп, чтобы возобновить работу крупнейшего топливопровода в США. Представитель Colonial Pipeline от комментариев отказался.