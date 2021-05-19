ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Colonial Pipeline підтвердила виплату викупу хакерам, але меншого, ніж пишуть ЗМІ

Новость на русском →
США, Середа 19 травня 2021 18:50
Colonial Pipeline підтвердила виплату викупу хакерам, але меншого, ніж пишуть ЗМІ Фото: Colonial Pipeline підтвердила виплату викупу хакерам (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт підтвердив, що компанія заплатила хакерам викуп, щоб відновити роботу паливного трубопроводу. За його словами, компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн доларів.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Як зазначило видання, про проблеми в системі оператор Colonial Pipeline дізнався вранці 7 травня, коли співробітник компанії виявив на комп'ютері записку хакерів з вимогою викупу, а вже до вечора Блаунт вирішив заплатити кіберзловмисникам.

Керівник компанії розповів, що санкціонував виплату викупу хакерам, оскільки він не був впевненим щодо того, наскільки сильно кібератака пошкодила системи Colonial Pipeline та скільки часу знадобиться, щоб відновити роботу трубопроводу.

"Я знаю, що це було дуже спірне рішення. Мені було нелегко це робити. Зізнаюся, мені було незручно бачити, як гроші йдуть до таких людей. Але це було правильне рішення для країни", - наголосив Блаунт.

Нагадаємо, в суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".

Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що для відновлення роботи Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів у криптовалюті. Однак сьогодні американські ЗМІ розповіли, що розмір викупу хакерам нібито становив 90 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки кібератака выкуп хакери трубопровод
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні