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США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN

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США, Понедельник 06 декабря 2021 10:19
США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN Фото: США будет бойкотировать Олимпиаду в Пекине (Carl Court/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Администрация американского президента Джо Байдена объявит на этой неделе, что правительственные чиновники США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Таким образом, будет объявлен дипломатический бойкот игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит, что официальные лица правительства США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и объявят о дипломатическом бойкоте", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников.

При этом уточняется, что он не будет касаться участников соревнований, в частности спортсменов. Американские атлеты тоже смогут участвовать в Олимпийских играх.

Как стало известно, Совет национальной безопасности обсуждал бойкот "в частном порядке", утверждает СМИ. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Олимпиаду из-за нарушения прав человека и агрессии Китая по отношению к Тайваню.

Стоит отметить, что Вашингтон уже ранее сообщал, что рассматривает возможность введения бойкота Олимпиады в Пекине. В ноябре Белый дом отмечал, что решение по этому вопросу еще не принято. Известно, что вероятность бойкота рассматривают Великобритания и Австралия.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

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