CNN: Розвідка США вважає, що Путін міг змінити цілі у війні проти України

Нові розвіддані говорять про те, що російський диктатор Володимир Путін міг змінити свою увагу у війні проти України на більш короткострокові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерел, Путін міг переключитися на зміцнення свого контролю над нині захопленими територіями і стимулювання економіки РФ, яка перебуває в скрутному становищі.

Раніше, згідно з розвідкою США і Заходу, Путін вважав, що ситуація на фронті складається на його користь, що у нього є імпульс і достатньо людських ресурсів, щоб вести затяжну війну проти України і захопити всю країну.

Уявлення про те, що Путін міг змінити свою точку зору, зіграло на вірі президента США Дональда Трампа і його переговірників, які вважають, що тепер глава Кремля може бути більш схильний розглядати потенційну мирну угоду, ніж раніше.

Однак, високопоставлені чиновники США, як і раніше, скептично ставляться до Путіна і його тверджень, що він хоче мирної угоди. Також існує поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на версію угоди, яка є на столі переговорів, Москва може спробувати відновити війну, щоб захопити ще більше українських територій.

"Я думаю, що він, можливо, думає... про те, яка розумна мета може бути поставлена в найближчій перспективі", - сказав високопоставлений представник західної розвідки.

Тиск, який чинить адміністрація Трамп, погрожуючи новими санкціями і борючись з економікою РФ, ставить Путіна в потенційно скрутне становище. Також CNN зазначає, що під час переговорів особлива увага приділялася потенціалу інвестицій між США і Росією в разі закінчення війни.

"Усе це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а й справді відчути, що він досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу в якийсь момент пізніше", - заявив чиновник.

Джерело також вказало на неодноразові згадки Путіним історичного походження російського народу і заявило, що в нього є "довгострокова мета" - захопити більшу частину України, "принаймні ті її частини, які, на думку Путіна, є колискою російської цивілізації".

Високопоставлений європейський чиновник погодився, Москва готова "підігравати" США і обмежити свої безпосередні цілі для поліпшення відносин із Вашингтоном. Однак країна "явно не відмовилася від своїх максималістських військових цілей".

"(Кремль сподівається, що поліпшення стосунків - ред.) відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами", - сказав чиновник.