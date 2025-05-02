CNN: Разведка США считает, что Путин мог изменить цели в войне против Украины

Новые разведданные говорят о том, что российский диктатор Владимир Путин мог изменить свое внимание в войне против Украины на более краткосрочные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источников, Путин мог переключиться на укреплении своего контроля над ныне захваченными территориями и стимулировании экономики РФ, которая находится в затруднительном положении.

Ранее согласно разведке США и Запада, Путин считал, что ситуация на фронте складывается в его пользу, что у него есть импульс и достаточно людских ресурсов, чтобы вести затяжную войну против Украины и захватить всю страну.

Представление о том, что Путин мог изменить свою точку зрения, сыграло на вере президента США Дональда Трампа и его переговорщиков, которые считают, что теперь глава Кремля может быть более склонен рассматривать потенциальное мирное соглашение, чем раньше.

Однако, высокопоставленные чиновники США по-прежнему скептически относятся к Путину и его утверждениям, что он хочет мирного соглашения. Также существует распространенное мнение, что даже если Россия согласится на версию соглашения, которая на столе переговоров, Москва может попытаться возобновить войну, чтобы захватить еще больше украинских территорий.

"Я думаю, что он, возможно, думает... о том, какая разумная цель может быть поставлена в ближайшей перспективе", - сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

Давление, которое оказывает администрация Трамп, угрожая новыми санкциями и борясь с экономикой РФ, ставит Путина в потенциально трудное положение. Также CNN отмечает, что в ходе переговоров особое внимание уделялось потенциалу инвестиций между США и Россией в случае окончания войны.

"Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, но и действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу в какой-то момент позже", - заявил чиновник.

Источник также указал на неоднократные упоминания Путиным исторического происхождения русского народа заявил, что в него есть "долгосрочная цель" - захватить большую часть Украины, "по крайней мере те ее части, которые, по мнению Путина, являются колыбелью русской цивилизации".

Высокопоставленный европейский чиновник согласился, Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели для улучшения отношений с Вашингтоном. Однако страна "явно не отказалась от своих максималистских военных целей".

"(Кремль надеется, что улучшение отношений - ред.) отвлечет внимание после тактической паузы, и тогда они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения всех целей Путина на Украине и за ее пределами", - сказал чиновник.