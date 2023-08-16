CNN показало відео від СБУ липневої атаки на Кримський міст морським дроном

В українській спецслужбі також надали виданню нові подробиці про операцію минулого місяця, і зазначили, що будуть нові подібні атаки.

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Український морський дрон (фото надане СБУ / cnn.com)

"Морські безпілотники - це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) "Оленегорський Гірник" та танкер SIG", - зазначив він.

СБУ надала журналістам відео липневої операції, на якому було показано екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.

У CNN додали, що джерела в службі також надали їм два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар - по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Керівник СБУ Малюк також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.

Удари по Кримському мосту

Росіяни незаконно збудували Кримський міст після окупації півострова у 2014 році. Міст з'єднує окупований український півострів із територією РФ. Зараз окупанти використовують його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали ще у жовтні 2022 року під час спецоперації СБУ. Пізніше це підтвердив голова служби Василь Малюк.

А вже цього року, 17 липня, внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення триватиме щонайменше до кінця року.

А вже 12 серпня росіяни заявляли про дві ракетні атаки на Кримський міст. Але, як завжди, в Міноборони РФ прозвітували про успішне відбиття атаки, додаючи, що жертв і руйнувань не було.

За версією загарбників, Кримський міст цього разу намагалися атакувати зенітними ракетами С-200. Більше про вибухи біля Кримського мосту ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.