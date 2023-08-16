CNN показало видео от СБУ июльской атаки на Крымский мост морским дроном

В украинской спецслужбе также предоставили изданию новые подробности об операции в прошлом месяце, и отметили, что последуют новые подобные атаки.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что использованный беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby), стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский морской дрон (фото предоставлено СБУ / cnn.com)

"Морские беспилотники - это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. С помощью этих беспилотников недавно мы успешно поразили Крымский мост, БДК (большой десантный корабль) "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", - отметил он.

СБУ предоставила журналистам видео июльской операции, на котором был показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста.

В CNN добавили, что источники в службе также предоставили им два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар - по железнодорожному участку с противоположного направления.

Руководитель СБУ Малюк также взял на себя ответственность за первую атаку на незаконный Крымский мост 8 октября, но отказался сообщить подробности.

Удары по Крымскому мосту

Россияне незаконно построили Крымский мост после оккупации полуострова в 2014 году. Мост соединяет оккупированный украинский полуостров с территорией РФ. Сейчас оккупанты используют его для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели еще в октябре 2022 года во время спецоперации СБУ. Позже это подтвердил глава службы Василий Малюк.

А уже в этом году, 17 июля, в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту было разрушено два пролета. Разрушения были настолько значительными, что его восстановление продлится как минимум до конца года.

А уже 12 августа россияне заявляли о двух ракетных атаках на Крымский мост. Но, как всегда, в Минобороны РФ отчитались об успешном отражении атаки, добавляя, что жертв и разрушений не было.

По версии захватчиков, Крымский мост в этот раз пытались атаковать зенитными ракетами С-200. Больше о взрывах возле Крымского моста вы можете прочесть в материале РБК-Украина.