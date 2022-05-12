CNN показало видео убийства оккупантами двух мирных жителей на окраине Киева

Российские оккупанты в марте хладнокровно расстреляли двух мирных жителей на окраине Киева. Мужчины были безоружны и не представляли угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что данное преступление было совершено 16 марта 2022 года на окраине Киева после того, как украинские защитники отбили атаку оккупантов и не подпустили их к столице.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, а американский телеканал смог получить запись.

Убийство произошло в автосалоне, куда заехали российские военные, отступая от Киева. На видео замечено пять оккупантов, которые пытаются проникнуть в помещение, стреляя по замкам и разбивая стекла.

К ним с поднятыми руками подошли двое мужчин. Солдаты обыскали их, но не нашли оружия. После короткого разговора военные разворачиваются, а мужчины начинают возвращаться к караульному посту. Затем двое солдат подходят к гражданским сзади и открывают огонь.

Журналисты смогли опознать пострадавших. Ими были владелец данного автосалона и 68-летний охранник Леонид Пляц. Второй после расстрела был еще жив. Он поднялся, обвязал вокруг бедра что-то похожее на жгут и пошел на пост охраны. Мужчины вызвал помощь, но пока она приехала, он истек кровью.

CNN направила запрос в Министерство обороны России касательно данного происшествия, но комментария не последовало.