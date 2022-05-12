CNN показало відео вбивства окупантами двох мирних жителів на околиці Києва

Російські окупанти в березні холоднокровно розстріляли двох мирних жителів на околиці Києва. Чоловіки були беззбройні і не становили загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Відзначається, що даний злочин було скоєно 16 березня 2022 року на околиці Києва після того, як українські захисники відбили атаку окупантів і не підпустили їх до столиці.

Момент вбивства потрапив на камери відеоспостереження, а американський телеканал зміг отримати запис.

Вбивство сталося в автосалоні, куди заїхали російські військові, відступаючи від Києва. На відео помічено п'ять окупантів, які намагаються проникнути в приміщення, стріляючи по замках і розбиваючи скло.

До них з піднятими руками підійшли двоє чоловіків. Солдати обшукали їх, але не знайшли зброї. Після короткої розмови військові повертаються, а чоловіки починають йти до вартового посту. Потім двоє солдатів підходять до цивільних ззаду і відкривають вогонь.

Журналісти змогли впізнати постраждалих. Ними були власник даного автосалону і 68-річний охоронець Леонід Пляц. Другий після розстрілу був ще живий. Він піднявся, обв'язав навколо стегна щось схоже на джгут і пішов на пост охорони. Чоловіка викликав допомогу, але поки вона приїхала, він стік кров'ю.

CNN направила запит до Міністерства оборони Росії щодо даної події, але коментаря не послідувало.