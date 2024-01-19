CNN пише про ще два роки війни. Чи можливі такі терміни і коли чекати наступ ЗСУ: думка експерта

Скільки триватиме війна

Сьогодні на CNN вийшла публікація, в якій з посиланням на представників західних розвідок говорилося про те, що війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки. А деякі західні чиновники, як написав CNN, говорять навіть про 5 років.

За словами Мусієнка, спрогнозувати точні терміни закінчення тієї чи іншої війни фактично неможливо, адже на це впливає ціла низка різних факторів.

"Всі ці прогнози вони є доволі умовними, бо на тривалість війни впливають фактори, які стосуються не лише ситуації на полі бою, а й стосуються внутрішньополітичної чи економічної ситуації. Плюс дуже часто бувають так звані "чорні лебеді", які змінюють ситуацію в той чи інший бік і доволі серйозно", - пояснив він.

Наприклад, як зазначив Мусієнко, якби бунт ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина вдався, то зараз на фронті могла б бути зовсім інша ситуація.

"Але бунт Пригожина не міг ніхто передбачити, в тому числі й аналітики, які прогнозують тривалість війни. Тому спрогнозувати точно тривалість війни дуже важко", - додав експерт.

Коли чекати новий наступ ЗСУ

На думку Мусієнка, найближчим часом українські Сили оборони будуть перебувати в активній обороні, щоб зберегти максимально власні ресурси, мінімізувати втрати з власного боку і завдавати більших втрат ворогу.

"Тобто знесилювати російські війська, які йдуть в наступ, відбивати атаки й таким чином проводити активну оборону. Плюс, коли з'являється можливість, переходити до певних наступальних дій та завдавати ударів по ворожих тилах, а також бити по території Росії", - пояснив він.

Далі, як зауважив експерт, все буде залежати від рівня забезпечення української армії зброєю від партнерів. Сьогодні, за його словами, про новий масштабний наступ української армії не йдеться, оскільки наявного ресурсу може вистачити лише на активну оборону.

"Але й активна оборона передбачає можливість пробиття лінії фронту та створення обвалу фронту окупантів на деяких напрямках, щоб пришвидшити наступальні дії для нас. Але я думаю, що, оцінюючи рівень забезпечення, то можна сказати, що цей потужний український наступ може відбутися у 2025 році", - резюмував Мусієнко.