ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

CNN назвав окупований Крим російським

Новини » Політика    02.01.2019 - 12:53
CNN назвав окупований Крим російським
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В українському посольстві порадили телеканалу краще перевіряти факти

Американський телеканал CNN у новорічному випуску назвав окупований Крим російським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в США у Twitter.

Як повідомляється, в матеріалі про те, як у різних країнах відзначають свято Нового року, телеканал опублікував фото з окупованого Російською Федерацією Сімферополя з підписом "Simferopol, Russia".

Зазначається, що у відповідь на помилку, українське посольство у США порадило CNN краще перевіряти факти, які використовуються в матеріалах.

"Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і відбирати контент. Сімферополь - це українське місто на Кримському півострові, який окупувала Росія. Не йдіть російським сценарієм", - заявили у відомстві.

CNN назвав окупований Крим російським

CNN назвав окупований Крим російським

Фото: скрін з матеріалу CNN

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов про порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна збирає інформацію про порушення Росією рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

У анексованому Криму відкрили трасу між Керчю і Сімферополем Активістку Українського культурного центру в анексованому Криму змусили звільнитися
Новини України КримCNN
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся