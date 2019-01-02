CNN назвав окупований Крим російським

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В українському посольстві порадили телеканалу краще перевіряти факти

Американський телеканал CNN у новорічному випуску назвав окупований Крим російським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в США у Twitter.

Як повідомляється, в матеріалі про те, як у різних країнах відзначають свято Нового року, телеканал опублікував фото з окупованого Російською Федерацією Сімферополя з підписом "Simferopol, Russia".

Зазначається, що у відповідь на помилку, українське посольство у США порадило CNN краще перевіряти факти, які використовуються в матеріалах.

"Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і відбирати контент. Сімферополь - це українське місто на Кримському півострові, який окупувала Росія. Не йдіть російським сценарієм", - заявили у відомстві.

Фото: скрін з матеріалу CNN

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов про порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна збирає інформацію про порушення Росією рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини.