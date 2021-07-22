Clubhouse отказался от системы приглашений. Завести аккаунт сможет каждый

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Clubhouse .

Сообщается, что об открытии Clubhouse для регистрации новых пользователей без системы приглашений объявили его учредители Пол Дэвисон и Рохан Сет.

"Около года назад мы опубликовали свое первое сообщение в блоге. Через двенадцать нескучных месяцев мы рады сообщить, что Clubhouse уже вышел из бета-версии, открытый для всех и готов начать следующий этап. Это значит, что мы удалили нашу систему списков ожидания", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что система приглашений действовала, поскольку рост Clubhouse на первых этапах хотели сделать размеренным и контролируемым.