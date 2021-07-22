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Clubhouse відмовився від системи запрошень. Завести аккаунт зможе кожен

Автор: РБК-Україна

Голосова соціальна соціальна мережа відмовилася від системи запрошень для нових користувачів. Соцмережа стане відкритою і будь-який охочий зможе завести аккаунт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Clubhouse.

Повідомляється, що про відкриття Clubhouse для реєстрації нових користувачів без системи запрошень оголосили його засновники Пол Девісон і Рохан Сет.

"Близько року тому ми опублікували своє перше повідомлення в блозі. Через дванадцять місяців ми раді повідомити, що Clubhouse вже вийшов з бета-версії, відкритий для всіх і готовий почати наступний етап. Це означає, що ми видалили нашу систему списків очікування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що система запрошень діяла, оскільки зростання Clubhouse на перших етапах хотіли зробити розміреним і контрольованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Clubhouse запустила додаток для Android.

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