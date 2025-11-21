UA

У Cloudflare черговий масштабний збій: що сталося на цей раз

Фото: попередній масштабний збій Cloudflare стався 18 листопада (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Одна зі світових лідерів серед мереж доставки контенту і захисту сайтів Cloudflare знову зіткнувся з масштабним збоєм. Частина західних сайтів і онлайн-сервісів почала працювати з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс для відстеження збоїв сайтів і сервісів у режимі реального часу Downdetector.

Нова хвиля перебоїв у роботі торкнулася сервісів, які залежать від інфраструктури Cloudflare. Зокрема, у користувачів знову труднощі з доступом до соцмережі X та інших великих платформ.

Фото: збій у роботі Cloudflare (downdetector.com)

Згідно з даними Downdetector, близько 20 тисяч осіб зіткнулися з проблемами у різних сервісах. У Cloudflare поки не прокоментували ситуацію.

За словами експертів, Cloudflare обслуговує від 20 до 30% усього інтернет-трафіку. Збій не може повністю "покласти" інтернет, однак третину глобальних сервісів - цілком. Внаслідок масштабних неполадок інтернет-компанії втрачають доступність своїх ресурсів.

Як Cloudflare впливає на роботу інтернету

Cloudflare знаходиться між користувачами і сайтами. Зокрема, компанія забезпечує DNS-дозвіл, доставку контенту, кешування, шифрування, захист від атак і фільтрацію трафіку.

З цієї причини збій в одному сервісі або регіоні призводить до помилки на багатьох сайтах, які навіть не пов'язані між собою безпосередньо. Експерти попереджають, що високе зосередження інфраструктури в руках кількох великих постачальників створює системні ризики для всієї мережі.

Попередній збій у Cloudflare

Нагадаємо, 18 листопада Cloudflare зіткнувся з масштабним глобальним збоєм. Тоді неполадки зафіксували популярні платформи, включно з X (колишній Twitter), низка новинних і розважальних сайтів, а також сервіси, що працюють через API.

Унаслідок збою в Cloudflare постраждали такі сервіси та сайти, як Pokerogue, ChatGPT, X (Twitter), Spotify, TikTok, WhatsApp, Pinterest та інші.

