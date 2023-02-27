Citigroup витратить на вихід з Росії близько 190 млн доларів

Citigroup очікує витрат у розмірі 190 млн доларів, пов'язаних зі згортанням свого бізнесу у сфері споживчих та інституційних банківських послуг у Росії. Банк нестиме витрати до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Citi, який мав найбільшу присутність у Росії серед банків США, майже два роки тому заявив, що вийде з роздрібного бізнесу в країні в рамках відходу з деяких зарубіжних ринків.

Пізніше він розширив масштаби свого виходу, включивши до нього свій місцевий комерційний банківський підрозділ після вторгнення Росії до України, і прогнозував витрати близько 170 млн доларів.

Крім Citigroup, такі компанії, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group також скорочують свій бізнес у Росії.

Багато хто з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в Росії, розглядали вихід із країни, але фактично зробили це лише деякі з них.