ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Citigroup витратить на вихід з Росії близько 190 млн доларів

Новость на русском →
Москва, Понеділок 27 лютого 2023 15:12
Citigroup витратить на вихід з Росії близько 190 млн доларів Фото: Citigroup йде з території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Citigroup очікує витрат у розмірі 190 млн доларів, пов'язаних зі згортанням свого бізнесу у сфері споживчих та інституційних банківських послуг у Росії. Банк нестиме витрати до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Citi, який мав найбільшу присутність у Росії серед банків США, майже два роки тому заявив, що вийде з роздрібного бізнесу в країні в рамках відходу з деяких зарубіжних ринків.

Пізніше він розширив масштаби свого виходу, включивши до нього свій місцевий комерційний банківський підрозділ після вторгнення Росії до України, і прогнозував витрати близько 170 млн доларів.

Крім Citigroup, такі компанії, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group також скорочують свій бізнес у Росії.

Багато хто з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в Росії, розглядали вихід із країни, але фактично зробили це лише деякі з них.

Зокрема, не хочуть йти два банки з найбільшими російськими активами - австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.

Citigroup - один із найбільших міжнародних фінансових конгломератів, основою якого є Citibank. Банк управляє активами загальною вартістю понад 1,8 трлн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"