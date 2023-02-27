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Citigroup потратит на уход из России около 190 млн долларов

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Москва, Понедельник 27 февраля 2023 15:12
Citigroup потратит на уход из России около 190 млн долларов Фото: Citigroup уходит с территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Citigroup ожидает расходов в размере 190 млн долларов, связанных со сворачиванием своего бизнеса в сфере потребительских и институциональных банковских услуг в России. Банк будет нести расходы до 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Citi, у которого было самое большое присутствие в России среди банков США, почти два года назад заявил, что выйдет из розничного бизнеса в стране в рамках ухода с некоторых зарубежных рынков.

Позже он расширил масштабы своего выхода, включив в него свое местное коммерческое банковское подразделение после вторжения России в Украину, и прогнозировал расходы в размере около 170 млн долларов.

Помимо Citigroup, такие компании, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group также сокращают свой бизнес в России.

Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них.

В частности, не хотят уходить два банка с крупнейшими российскими активами - австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

Citigroup - один из крупнейших международных финансовых конгломератов, основой которого является Citibank. Банк управляет активами общей стоимостью свыше 1,8 трлн долларов.

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