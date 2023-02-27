Citigroup потратит на уход из России около 190 млн долларов

Citigroup ожидает расходов в размере 190 млн долларов, связанных со сворачиванием своего бизнеса в сфере потребительских и институциональных банковских услуг в России. Банк будет нести расходы до 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Citi, у которого было самое большое присутствие в России среди банков США, почти два года назад заявил, что выйдет из розничного бизнеса в стране в рамках ухода с некоторых зарубежных рынков.

Позже он расширил масштабы своего выхода, включив в него свое местное коммерческое банковское подразделение после вторжения России в Украину, и прогнозировал расходы в размере около 170 млн долларов.

Помимо Citigroup, такие компании, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group также сокращают свой бизнес в России.

Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них.