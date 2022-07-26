Завербованные ЧВК "Вагнера". СМИ узнали о погибших в Украине наемниках-заключенных

В войне против Украины погибли по меньшей мере трое российских заключенных из ВК-7 "Яблоновка", что в Санк-Петербурге. Всех их завербовала ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram " Важные истории ".

Еще двое осужденных находятся в больнице оккупированного Луганска. Однако в их медицинских картах указаны не имена, а прозвища.

СМИ пишут, что сотрудники ЧВК "Вагнера" приезжали в исправительную колонию "Яблоновка" 1 июля. Через несколько дней из ВК вывезли уже около 40 заключенных.

В настоящее время сложно оценить общее количество завербованных. Однако, по данным "Важных историй", приблизительная цифра достигает отметки в около 200 человек.

Заключенным обещают помилование

ЧВК "Вагнера" обещает осужденным "зарплату" в размере 100-200 тысяч рублей и дополнительные выплаты.

Кроме того, уверяют, что в случае смерти его родственникам выплатят 5 миллионов рублей. Самому же заключенному, если после полугода на войне выживет, – помилование.