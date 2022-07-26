ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Завербовані ПВК "Вагнера". ЗМІ дізналися про загиблих в Україні найманціях-в'язнях

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 16:21
Завербовані ПВК "Вагнера". ЗМІ дізналися про загиблих в Україні найманціях-в'язнях Фото: В Україні загинули в'язні з російських колоній (hromadske.ua)
Автор: Олег Васьків

У війні проти України загинули щонайменше троє російських в'язнів з ВК-7 "Яблунівка", що в Санк-Петербурзі. Усіх їх завербувала ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Важные истории".

Ще двоє засуджених перебувають у лікарні окупованого Луганська. Однак в їхнім медичних картах вказані не імена, а прізвиська.

ЗМІ пишуть, що співробітники ПВК "Вагнера" приїжджали до виправної колонії "Яблунівка" 1 липня. Через кілька днів з ВК вивезли вже близько 40 ув'язнених.

Наразі важко оцінити загальну кількість завербованих. Однак, за даними "Важных историй", приблизна цифра сягає позначки у близько 200 осіб.

Ув'язненим обіцяють помилування

ПВК "Вагнера" обіцяє засудженим "зарплату" в розмірі 100-200 тисяч рублів і додаткові виплати.

Окрім цього, запевняють, що у разі смерті його родичам виплатять 5 мільйонів рублів. Самому ж ув'язненому, якщо після пів року на війні виживе, - помилування.

Нагадаємо, у Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен із 83 регіонів країни сформувати та профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися