Завербовані ПВК "Вагнера". ЗМІ дізналися про загиблих в Україні найманціях-в'язнях

У війні проти України загинули щонайменше троє російських в'язнів з ВК-7 "Яблунівка", що в Санк-Петербурзі. Усіх їх завербувала ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram " Важные истории ".

Ще двоє засуджених перебувають у лікарні окупованого Луганська. Однак в їхнім медичних картах вказані не імена, а прізвиська.

ЗМІ пишуть, що співробітники ПВК "Вагнера" приїжджали до виправної колонії "Яблунівка" 1 липня. Через кілька днів з ВК вивезли вже близько 40 ув'язнених.

Наразі важко оцінити загальну кількість завербованих. Однак, за даними "Важных историй", приблизна цифра сягає позначки у близько 200 осіб.

Ув'язненим обіцяють помилування

ПВК "Вагнера" обіцяє засудженим "зарплату" в розмірі 100-200 тисяч рублів і додаткові виплати.

Окрім цього, запевняють, що у разі смерті його родичам виплатять 5 мільйонів рублів. Самому ж ув'язненому, якщо після пів року на війні виживе, - помилування.