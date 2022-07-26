Завербовані ПВК "Вагнера". ЗМІ дізналися про загиблих в Україні найманціях-в'язнях
У війні проти України загинули щонайменше троє російських в'язнів з ВК-7 "Яблунівка", що в Санк-Петербурзі. Усіх їх завербувала ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Важные истории".
Ще двоє засуджених перебувають у лікарні окупованого Луганська. Однак в їхнім медичних картах вказані не імена, а прізвиська.
ЗМІ пишуть, що співробітники ПВК "Вагнера" приїжджали до виправної колонії "Яблунівка" 1 липня. Через кілька днів з ВК вивезли вже близько 40 ув'язнених.
Наразі важко оцінити загальну кількість завербованих. Однак, за даними "Важных историй", приблизна цифра сягає позначки у близько 200 осіб.
Ув'язненим обіцяють помилування
ПВК "Вагнера" обіцяє засудженим "зарплату" в розмірі 100-200 тисяч рублів і додаткові виплати.
Окрім цього, запевняють, що у разі смерті його родичам виплатять 5 мільйонів рублів. Самому ж ув'язненому, якщо після пів року на війні виживе, - помилування.
Нагадаємо, у Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен із 83 регіонів країни сформувати та профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.