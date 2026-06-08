UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чверть затриманих - підлітки: Нацполіція розкрила сумні дані про теракти в Україні

17:09 08.06.2026 Пн
2 хв
Скільки терактів вдалося розкрити правоохоронцям від початку року?
aimg Марія Науменко aimg Юлія Акимова
Фото: заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов (Getty Images)

Російські спецслужби дедалі активніше використовують диверсії та теракти як інструмент гібридної війни проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

За його словами, вже скоєно 22 теракти, з яких 18 вдалося розкрити. За підозрою у причетності до них затримали 24 особи, серед яких шестеро неповнолітніх віком 16-17 років.

Читайте також: Росія готувала замах на топпосадоця ГУР

"Ми фіксуємо певне зростання кількості терористичних актів і диверсій на території України. Переважна більшість цих злочинів – скоєна на замовлення та під чітким контролем ворожих спецслужб. Це елементи гібридної війни РФ", - наголосив Нєбитов.

Він зазначив, що основною мішенню виконавців найчастіше стають представники силових структур. Зокрема, у п'яти випадках об'єктами атак були поліцейські, ще у шести - військовослужбовці.

"Ще в шести випадках об’єкти посягання навіть не були чітко визначені кураторами, оскільки поліцейські та співробітники СБУ втрутились раніше - на стадії підготовки", - додав заступник очільника Нацполіції.

За його словами, найпоширенішим способом вчинення таких атак є використання саморобних вибухових пристроїв. У 18 випадках йшлося про їх підготовку або застосування. Ще у чотирьох епізодах фігурували боєприпаси.

У цьому ж інтерв'ю Нєбитов розповів, що 82% розкритих в Україні терактів були скоєні особами, яких російські спецслужби завербували через Telegram. За його словами, месенджер залишається одним із головних інструментів для пошуку виконавців диверсій і терактів.

Водночас у Нацполіції вважають, що повне блокування Telegram не вирішить проблему, оскільки російські куратори швидко перейдуть на інші платформи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гібридна війнаРосійська ФедераціяТерактУкраїнаНаціональна поліція