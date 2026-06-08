Чверть затриманих - підлітки: Нацполіція розкрила сумні дані про теракти в Україні

За його словами, вже скоєно 22 теракти, з яких 18 вдалося розкрити. За підозрою у причетності до них затримали 24 особи, серед яких шестеро неповнолітніх віком 16-17 років.

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"Ми фіксуємо певне зростання кількості терористичних актів і диверсій на території України. Переважна більшість цих злочинів – скоєна на замовлення та під чітким контролем ворожих спецслужб. Це елементи гібридної війни РФ", - наголосив Нєбитов.

Він зазначив, що основною мішенню виконавців найчастіше стають представники силових структур. Зокрема, у п'яти випадках об'єктами атак були поліцейські, ще у шести - військовослужбовці.

"Ще в шести випадках об’єкти посягання навіть не були чітко визначені кураторами, оскільки поліцейські та співробітники СБУ втрутились раніше - на стадії підготовки", - додав заступник очільника Нацполіції.

За його словами, найпоширенішим способом вчинення таких атак є використання саморобних вибухових пристроїв. У 18 випадках йшлося про їх підготовку або застосування. Ще у чотирьох епізодах фігурували боєприпаси.