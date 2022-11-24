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Чверть будинків Києва все ще без світла: що відомо про ситуацію в столиці

Фото: чверть будинків Києва все ще без світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві, станом на сьогоднішній ранок, без світла залишаються 25% жителів міста. Водопостачання відновлено на лівому березі, а на правому має з'явитися вже у першій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Світло

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста", - йдеться в повідомленні.

Транспорт

Там також розповіли, що громадський транспорт в місті працює - як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

Вода

"На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня. Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 24 листопада в Києві почали подачу води споживачам на правому березі. Однак, низка районів ще на пониженому тиску.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що світло у Києві може з'явитися вже у першій половині дня 24 листопада.

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КиївЕлектроенергіяВодопостачання