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Четверть домов Киева все еще без света: что известно о ситуации в столице

Фото: четверть домов Киева все еще без света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве по состоянию на сегодняшнее утро без света остаются 25% жителей города. Водоснабжение восстановлено на левом берегу, а на правом должно появиться уже в первой половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Свет

"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 25% процентов жилищного фонда города", - говорится в сообщении.

Транспорт

Там также рассказали, что общественный транспорт в городе работает как подземный, так и наземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы.

Вода

"На левом берегу Киева водоснабжение было возобновлено. На правом берегу подачу воды полностью возобновят в первой половине дня. Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу", - добавили в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Киеве началась подача воды потребителям на правом берегу. Однако ряд районов еще на пониженном давлении.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свет в Киеве может появиться уже в первой половине дня 24 ноября.

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КиевЭлектроэнергияВодоснабжение