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Под чужим флагом. Россия готовит провокацию для вторжения в Украину, - Белый дом

Автор: Илона Свиридова

У администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе. Такая провокация должна создать предлог доя российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, американская разведка имеет доказательства того, что эти боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатки. Спецоперация может быть проведена против оккупационных войск на Донбассе.

"Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот сценарий", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что в течение 24 часов администрация президента США поделится с прессой деталями этого российского плана.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций. В частности, до российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы довели, что Украина якобы готовится атаковать его в районе артиллерийских складов возле села Колбасна.

А в Службе безопасности Украины отметили, что последняя волна ложных минирований является инструментом гибридной войны со стороны России.

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