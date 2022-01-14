Под чужим флагом. Россия готовит провокацию для вторжения в Украину, - Белый дом

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, американская разведка имеет доказательства того, что эти боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатки. Спецоперация может быть проведена против оккупационных войск на Донбассе.

"Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот сценарий", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что в течение 24 часов администрация президента США поделится с прессой деталями этого российского плана.