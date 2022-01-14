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Против своих. Россия готовит провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка

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Киев, Пятница 14 января 2022 12:42
Против своих. Россия готовит провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка Фото: Россия готовит провокации в Молдове (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о возможных провокациях со стороны Российской Федерации против своих же военнослужащих. Потом в этом могут обвинить саму Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В воинские подразделения России и ее сателлиты поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям, сообщили разведчики.

Например, 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, во время которого личному составу доведено, что ожидаются якобы провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ).

"Распоряжение о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но было отмечено о готовности личного состава "по первой команде" выполнять задачи по назначению", - сообщили в Минобороны.

Напомним, Россия начала проверку боеготовности и на оккупированном Донбассе.

Ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

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